Negli ultimi giorni si è registrato un'intensificazione della presenza mediatica attorno alla figura del sindaco di Genova, con una copertura sempre più ampia e costante. La diffusione di notizie e interventi pubblici riguarda principalmente la sua attività amministrativa e le sue dichiarazioni pubbliche. Questa esposizione continua avviene attraverso vari canali di comunicazione, rafforzando la visibilità del personaggio nel panorama mediatico locale e nazionale.

Procede a tutta forza l'imposizione mediatica della figura di Silvia Salis, sindaco di Genova, da parte di chi controlla l'ordine simbolico dominante. E dire che di Salis ne bastava ampiamente una, Ilaria, e adesso ci troviamo improvvisamente ad averne ben due! Melius abundare. come già ho avuto modo di rilevare, Silvia Salis appare un prodotto mediatico - l'ennesimo - costruito ad hoc dall'ordine dominante con un solo obiettivo, sempre il solito: catalizzare il consenso delle masse teledipendenti e tecnonarcotizzate, acciocché ancora una volta, per dirla con Spinoza, lottino per le loro catene come se fossero la loro libertà.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Silvia Salia da Fabio Fazio: continua l'imposizione mediatica di un personaggio politico funzionale all'ordine simbolico dominante

Notizie correlate

Sergio Mattarella: "ora e sempre Resistenza"; la lotta contro il fascismo estinto funzionale all'ordine dominanteIn occasione del 25 Aprile, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dichiarato programmaticamente quanto segue: "ora e sempre Resistenza".

Che Tempo Che Fa, da Fabio Fazio ospite Silvia Salis e (per una volta) anche Luciana Litizzetto(Adnkronos) – E' la sindaca di Genova Silvia Salis – appena comparsa sulla storia di copertina di 'Vanity Fair' – una degli ospiti della...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Che tempo che fa, pagelle: Silvia Salis in jeans e mocassini (10), Serena Brancale pianta le radici con Levante (8), Carlo Conti e i...; Silvia Salia da Fabio Fazio: continua l'imposizione mediatica di un personaggio politico funzionale all'ordine simbolico dominante; Che Tempo Che Fa, da Fabio Fazio ospite Silvia Salis e (per una volta) anche Luciana Litizzetto.

UeD, Silvia Raffaele presa da Fabio, Rafael va viaVenerdì 16 ottobre 2015 negli studi Elios di Roma si è registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Dopo aver visto le anticipazioni su Gianmarco Valenza e Amedeo Barbato è ... it.blastingnews.com

Uomini e Donne: Silvia Raffaele viene corteggiata da Fabio, un ex di Temptation IslandArrivano importanti anticipazioni che riguarda l'edizione 2015/2016 di uomini e donne. In questo articolo ci occuperemo in particolar modo del trono classico e della bella Silvia Raffaele che dopo ... it.blastingnews.com

Dopo Bloomberg e The Guardian, ora Vanity Fair. Silvia Salis, sindaca di Genova, finisce in copertina sul numero del settimanale in uscita mercoledì 22 aprile. Il titolo scelto dalla rivista è «Chi è davvero Silvia Salis: la sindaca di Genova si racconta». L'intervis - facebook.com facebook