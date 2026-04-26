In occasione del 25 Aprile, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dichiarato programmaticamente quanto segue: "ora e sempre Resistenza". Parole massimamente condivisibili, se applichiamo la resistenza alle due contraddizioni fondamentali del nostro tempo, quelle da cui scaturisce la massima parte delle nostre sofferenze e dei nostri tormenti: voglio dire il capitalismo planetario e il suo correlato fondamentale, ossia l'imperialismo sans frontières. Tuttavia, a onor del vero, Sergio Mattarella, nel suo discorso, non faceva alcun riferimento a questi due mali, limitandosi a celebrare retoricamente la resistenza contro il...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sergio Mattarella: "ora e sempre Resistenza"; la lotta contro il fascismo estinto funzionale all'ordine dominante

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