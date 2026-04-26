Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio ospite Silvia Salis e per una volta anche Luciana Litizzetto

(Adnkronos) – E' la sindaca di Genova Silvia Salis – appena comparsa sulla storia di copertina di 'Vanity Fair' – una degli ospiti della ventiquattresima puntata di Che Tempo Che Fa in onda sul Nove, oggi domenica 26 aprile. Ma a sedersi – eccezionalmente – sulla poltrona degli ospiti di Fabio Fazio è questa volta anche Luciana Littizzetto, in occasione della pubblicazione del suo primo romanzo 'Il tempo del la la la'. La puntata di oggi, in onda dalle 19.30 in diretta sul Nove, e in streaming su discovery+, accoglierà anche un altro volto amato della tv, Carlo Conti, che parlerà del suo nuovo libro 'A pesca con il babbo – Manuale di complicità tra padre e figlio', ma anche del programma di successo ideato per Rai1 'Dalla Strada al Palco Special'.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Questa domenica a Che Tempo Che Fa ospiteremo Serena Brancale, Levante e Delia con il singolo Al mio paese - facebook.com facebook

Non solo è la nostra stellina, ma domenica sarà anche nostra ospite: Luciana Littizzetto sarà intervistata da @fabfazio a #CTCF con il suo primo romanzo, ‘Il tempo del la la la’ x.com