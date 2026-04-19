Stasera alle 20:30 su Rai 3 va in onda Report, condotto da Sigfrido Ranucci. Il programma approfondisce le ultime novità sull’attentato a Ranucci stesso e analizza i collegamenti tra Epstein e alcuni membri dell’entourage dell’ex presidente degli Stati Uniti. Vengono inoltre presentate altre inchieste che riguardano attività criminali e affari poco trasparenti. La puntata si concentra su fatti e documenti emersi di recente.

Stasera alle 20:30 su Rai 3, Sigfrido Ranucci conduce Report tra nuove rivelazioni sull'attentato, i legami tra Epstein e l'entourage Trump e altre inchieste su criminalità e affari opachi. Questa sera, domenica 19 aprile, torna in onda su Rai 3 una nuova puntata di Report, il programma di giornalismo investigativo condotto da Sigfrido Ranucci. L'appuntamento è alle 20:30, la nuova puntata si presenta come un viaggio tra inchieste complesse e temi di grande attualità: dalla criminalità organizzata ai rapporti internazionali, fino alla tutela degli animali e dell'ambiente. Un racconto che intreccia potere, economia e diritti, portando alla luce dinamiche spesso invisibili ma con un impatto diretto sulla società.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Report stasera su Rai 3: attentato a Sigfrido Ranucci e legami Epstein-Trump

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Panoramica sull’argomento

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È partita da San Marcellino, in provincia di Caserta, la Fiat 500 nera su cui il 16 ottobre 2025 viaggiavano i due (o forse tre) presunti autori dell’attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Poi dopo essere arrivati a Campo Ascolano, frazione di Pomezia, - facebook.com facebook