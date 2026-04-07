Stasera torna su Rete 4 Bianca Berlinguer con una nuova puntata di È Sempre Cartabianca, il programma che affronta temi di politica ed economia. La conduttrice intervisterà ospiti e discuterà le ultime notizie del giorno. La trasmissione vede la partecipazione di vari protagonisti, pronti a condividere le proprie opinioni su questioni di attualità. La puntata si svolge in prima serata, offrendo approfondimenti su argomenti di attualità.

Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 7 aprile, con una nuova puntata di È Sempre Cartabianca, il talk show politico ed economico della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 7 aprile 2026. Al centro del nuovo appuntamento, i principali dossier sul tavolo del Governo Meloni, con un approfondimento sull’analisi della situazione in Medio Oriente – anche alla luce della presa di posizione della premier che, durante la missione nei Paesi del Golfo, ha dichiarato di non condividere alcune recenti scelte degli Stati Uniti – e sugli effetti negativi del conflitto sull’ economia italiana. Inoltre, un approfondimento su un altro caso che agita la maggioranza: quello di Claudia Conte, la giornalista che ha rivelato di avere una relazione con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Matteo Renzi stasera a È Sempre Cartabianca

Matteo Renzi stasera a diMartedìGiovanni Floris torna questa sera, martedì 24 marzo, con un nuovo appuntamento di diMartedì, il talk show d’attualità della prima serata su La7.

È sempre Cartabianca, stasera in tv: anticipazioni e argomentiTorna in onda oggi, martedì 13 gennaio in prima serata su Rete 4, il talk di approfondimento "È sempre Cartabianca".

A proposito dello scontro con Donzelli, il Gasparri minore dei meloniani

Temi più discussi: Italia imbarazzante in politica estera; Renzi: Destra sotto botta, occasione d’oro per noi. Primarie, subito le regole; Otto e Mezzo, puntata integrale del 2/4/2026; Matteo Renzi provoca Giorgia Meloni dopo l'attacco Usa all'Iran, poco più di un peluche di Trump, non conta.

Il futuro di Renzi e la figuraccia di Salvini a PontidaLa difesa del progetto Pd fatta da chi è stato più vicino/lontano rispetto a Renzi. ilfoglio.it

Matteo Renzi a Scanner Live: Il governo è in crisi, se perdiamo questa occasione ci devono ricoverareMatteo Renzi, leader e senatore di Italia viva, ha risposto alle domande di Valerio Nicolosi per Scanner Live, il programma di approfondimento politico ... fanpage.it

«Abbiamo gli hacker dentro gli Uffizi che minacciano il nostro patrimonio culturale e il ministro che fa Alessandro Giuli se ne è accorto o è troppo impegnato a suonare il flauto in onore del dio Pan o a far polemiche con Buttafuoco». Matteo Renzi, senatore d - facebook.com facebook

POLEMICA #RENZI- #LOTITO: l’opinione di un tifoso laziale Un tifoso della #Lazio ha commentato la polemica degli scorsi giorni tra il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e il presidente del club biancoceleste, e senatore, Claudio Lotito. x.com