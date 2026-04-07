Matteo Renzi stasera a È Sempre Cartabianca

Da davidemaggio.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera torna su Rete 4 Bianca Berlinguer con una nuova puntata di È Sempre Cartabianca, il programma che affronta temi di politica ed economia. La conduttrice intervisterà ospiti e discuterà le ultime notizie del giorno. La trasmissione vede la partecipazione di vari protagonisti, pronti a condividere le proprie opinioni su questioni di attualità. La puntata si svolge in prima serata, offrendo approfondimenti su argomenti di attualità.

Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 7 aprile, con una nuova puntata di È Sempre Cartabianca, il talk show politico ed economico della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 7 aprile 2026. Al centro del nuovo appuntamento, i principali dossier sul tavolo del Governo Meloni, con un approfondimento sull’analisi della situazione in Medio Oriente – anche alla luce della presa di posizione della premier che, durante la missione nei Paesi del Golfo, ha dichiarato di non condividere alcune recenti scelte degli Stati Uniti – e sugli effetti negativi del conflitto sull’ economia italiana. Inoltre, un approfondimento su un altro caso che agita la maggioranza: quello di Claudia Conte, la giornalista che ha rivelato di avere una relazione con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Matteo Renzi stasera a È Sempre Cartabianca

Matteo Renzi stasera a diMartedìGiovanni Floris torna questa sera, martedì 24 marzo, con un nuovo appuntamento di diMartedì, il talk show d’attualità della prima serata su La7.

È sempre Cartabianca, stasera in tv: anticipazioni e argomentiTorna in onda oggi, martedì 13 gennaio in prima serata su Rete 4, il talk di approfondimento "È sempre Cartabianca".

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