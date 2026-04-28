Sicurezza sul lavoro | via al progetto Radar contro i tumori professionali invisibili

BRINDISI - In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, la Uos Igiene e Sicurezza Industriale della Asl Brindisi (Spesal - Dipartimento di Prevenzione) mette nel mirino i rischi "invisibili". Il 28 aprile non è una ricorrenza, ma un impegno: il lavoro deve generare futuro.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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