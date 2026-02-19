Incidente sul lavoro a Belpasso De Vardo e Potenza Feneal Uil | Serve una svolta sulla sicurezza
Un incidente sul lavoro si è verificato a Belpasso, causando il ricovero di un operaio dopo essere caduto da circa quattro metri. La Feneal Uil, rappresentata da Pasquale De Vardo e Nino Potenza, denuncia la mancanza di adeguate misure di sicurezza nel cantiere. Il lavoratore si trovava a operare su una piattaforma instabile, senza protezioni sufficienti. La vicenda evidenzia la necessità di interventi più severi per prevenire tragedie simili. Le autorità sono state immediatamente informate e stanno indagando sull’accaduto.
Il segretario generale della Feneal Uil Sicilia ribadisce la necessità di fare piena luce sulla dinamica dell'incidente e di accertare rapidamente eventuali responsabilità La Feneal Uil, attraverso il segretario generale Pasquale De Vardo e il segretario provinciale di Catania Nino Potenza, esprime profonda preoccupazione per il grave incidente sul lavoro avvenuto a Belpasso, dove un operaio è precipitato da circa quattro metri mentre svolgeva attività di inventario in quota, riportando gravissime ferite. "Siamo vicini al lavoratore e alla sua famiglia – dichiarano De Vardo e Potenza – e seguiamo con apprensione l'evolversi delle sue condizioni.
Feneal Uil, Pasquale De Vardo: «Legalità e sicurezza devono andare di pari passo»Pasquale De Vardo della Feneal Uil Sicilia denuncia che molte imprese nel settore delle costruzioni continuano a operare in modo irregolare, causando rischi per la sicurezza dei lavoratori.
