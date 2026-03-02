Siderurgico di Taranto | morto operaio 36enne caduto da un’altezza di dieci metri Incidente sul lavoro Sciopero immediato Acciaierie d' Italia in amministrazione straordinaria | cordoglio verifiche in corso Taranto Libera | mercoledì corteo e querela
Un operaio di 36 anni è morto questa mattina nel siderurgico di Taranto, dopo essere caduto da un’altezza di circa dieci metri nell’area agglomerato. Immediatamente è stato indetto uno sciopero e sono in corso verifiche da parte delle autorità. L’incidente ha suscitato reazioni locali, con un corteo previsto per mercoledì e una querela presentata da Taranto Libera.
Un lavoratore dell'indotto ex Ilva è morto stamattina nel siderurgico di Taranto, area agglomerato. Loris Costantino, 36 anni, è caduto da un'altezza di circa dieci metri stando a fonti. A causa del cedimento del piano di calpestio il volo nel vuoto. L'operaio è stato portato, cosciente, all'infermeria dello stabilimento di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Trasportato successivamente all'ospedale "Santissima Annunziata" è morto. A gennaio, a causa del cedimento di un tratto di piano di calpestio, era morto un altro operaio. (aggiornamento: secondo altre fonti Loris Costantino aveva 25 anni... 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Siderurgico di Taranto: morto operaio 36enne caduto da un’altezza di dieci metri Incidente sul lavoro. Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria: cordoglio, verifiche in corso. Taranto Libera: mercoledì corteo e querelaUn lavoratore dell'indotto ex Ilva è morto stamattina nel siderurgico di Taranto, area agglomerato.
Siderurgico di Taranto: morto operaio 36enne caduto da un’altezza di dieci metri Incidente sul lavoroL'articolo Siderurgico di Taranto: morto operaio 36enne caduto da un’altezza di dieci metri Incidente sul lavoro proviene da Noi Notizie.
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Siderurgico di Taranto.
Temi più discussi: Siderurgico di Taranto: fermata dell'altoforno 4 Ex Ilva; Siderurgico di Taranto: fermata dell’altoforno 4; ILVA di Taranto, inquinamento e morte; Siderurgico di Taranto: riavviato l’altoforno 2.
Taranto, incidente sul lavoro all'ex Ilva: morto operaio. L'azienda: «Verifiche sulla dinamica»Nuovo incidente sul lavoro stamattina all’ex Ilva. Un operaio dell’indotto siderurgico - dell’impresa Gea Power - ha fatto un volo nel vuoto mentre transitava su un ... ilgazzettino.it
Ex Ilva di Taranto, muore un operaio precipitato nel vuotoUn operaio della ditta di pulizie Gea Power dell'indotto ex Ilva, Loris Costantino, 26 anni, è morto dopo essere caduto da un piano di calpestio nel reparto Agglomerato dello siderurgico di Taranto, ... ansa.it
Loris Costantino è precipitato per circa 10 metri da un piano di calpestio nel reparto Agglomerato dello siderurgico all’ex Ilva di Taranto - facebook.com facebook