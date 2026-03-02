Siderurgico di Taranto | morto operaio 36enne caduto da un’altezza di dieci metri Incidente sul lavoro Sciopero immediato Acciaierie d' Italia in amministrazione straordinaria | cordoglio verifiche in corso Taranto Libera | mercoledì corteo e querela

Un operaio di 36 anni è morto questa mattina nel siderurgico di Taranto, dopo essere caduto da un’altezza di circa dieci metri nell’area agglomerato. Immediatamente è stato indetto uno sciopero e sono in corso verifiche da parte delle autorità. L’incidente ha suscitato reazioni locali, con un corteo previsto per mercoledì e una querela presentata da Taranto Libera.