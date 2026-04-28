Sicurezza sul lavoro Sansone Periti Industriali | Noi presidio tecnico contro i rischi

Un rappresentante dei Periti Industriali ha affermato che la sicurezza sul lavoro si basa su un processo tecnico che inizia con la progettazione, prosegue con la realizzazione e si rafforza attraverso controlli e manutenzione costanti. La sua dichiarazione sottolinea come questa attività non sia semplicemente un adempimento legale, ma un percorso continuo volto a prevenire i rischi e garantire ambienti di lavoro più sicuri.

“La sicurezza nei luoghi di lavoro non è solo un obbligo normativo. E’un processo tecnico che nasce dalla progettazione, attraversa la realizzazione e si consolida nei controlli e nella manutenzione. Né è un costo, ma un investimento”. Così, il presidente dell’ Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Napoli, Maurizio Sansone, a margine della celebrazione della Giornata mondiale della sicurezza sui luoghi di lavoro, svoltasi nel complesso universitario della Federico II di Napoli. “I periti industriali – prosegue – sono una figura centrale in questo sistema contribuendo in modo concreto alla riduzione dei rischi nei contesti produttivi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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