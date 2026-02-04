Ristori per gli stabilimenti balneari Confcommercio Sicilia | Primi segnali positivi dalla Regione

Da lunedì, gli stabilimenti balneari colpiti dal ciclone Harry possono presentare le domande per i ristori. La Confcommercio Sicilia commenta positivamente il via libera della Regione, che permette ai titolari di chiedere i contributi straordinari a partire dal 17 febbraio. Si tratta di un primo passo per aiutare le imprese in difficoltà a ricostruire le strutture danneggiate.

Confcommercio Sicilia registra con favore che, a partire dal 17 febbraio, i titolari degli stabilimenti balneari colpiti dal ciclone Harry possano inoltrare le domande per ottenere il contributo straordinario a loro destinato. Il provvedimento, deliberato dal governo regionale guidato da Renato.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

