Ristori per gli stabilimenti balneari Confcommercio Sicilia | Primi segnali positivi dalla Regione
Da lunedì, gli stabilimenti balneari colpiti dal ciclone Harry possono presentare le domande per i ristori. La Confcommercio Sicilia commenta positivamente il via libera della Regione, che permette ai titolari di chiedere i contributi straordinari a partire dal 17 febbraio. Si tratta di un primo passo per aiutare le imprese in difficoltà a ricostruire le strutture danneggiate.
Confcommercio Sicilia registra con favore che, a partire dal 17 febbraio, i titolari degli stabilimenti balneari colpiti dal ciclone Harry possano inoltrare le domande per ottenere il contributo straordinario a loro destinato. Il provvedimento, deliberato dal governo regionale guidato da Renato.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Stabilimenti Balneari
Sanità convenzionata, Confcommercio: “Dalla Regione primi segnali, ma servono risposte immediate”
Da sabato al via i saldi invernali in Sicilia, Confcommercio: "Segnali positivi dai consumi natalizi"
Da sabato 3 gennaio 2026, in Sicilia, prenderanno il via i saldi invernali, che si protrarranno fino al 15 marzo.
Ultime notizie su Stabilimenti Balneari
Argomenti discussi: Ciclone Harry, pubblicato dalla Regione Siciliana il bando per i ristori alle imprese Notizie; Ciclone Harry, la Regione approva bando ristori per le aziende danneggiate; Ciclone Harry, pubblicato il bando per i ristori alle imprese; Ciclone Harry, aperto il bando per i ristori alle imprese colpite: ecco come fare e le scadenze.
Ristori per gli stabilimenti balneari colpiti dal ciclone, Confcommercio Sicilia: Primi segnali positivi dalla RegioneConfcommercio Sicilia registra con favore che, a partire dal 17 febbraio, i titolari degli stabilimenti balneari colpiti dal ciclone Harry possano inoltrare le domande per ottenere il contributo strao ... blogsicilia.it
Confcommercio Sicilia. Ristori per gli stabilimenti balneari, primi segnali positiviPalermo, 3 febbraio 2026 - Confcommercio Sicilia registra con favore che, a partire dal 17 febbraio, i titolari degli stabilimenti balneari colpiti dal ... radiortm.it
Confcommercio Sicilia. Ristori per gli stabilimenti balneari, primi segnali positivi - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.