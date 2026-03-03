Lo spettro degli esuberi per il colosso del chip sulla St ora c’è il cambio di rotta | Primi segnali positivi ma resta tanto da chiarire

Dopo oltre un anno e mezzo di riorganizzazione, la situazione occupazionale di St si presenta ancora invariata, con un saldo pari a zero. La società ha comunicato che ci sono primi segnali positivi, ma molte questioni rimangono ancora da chiarire. Agrate, in provincia di Monza e della Brianza, è il luogo dove si svolgono i principali sviluppi di questa situazione.

Agrate (Monza e Brianza) – "Saldo occupazionale pari a zero". È questa la frase che segna la svolta nei rapporti fra sindacati ed St a più di un anno e mezzo dall'avvio della riorganizzazione del colosso del chip. Significa che "i 5.300 dipendenti di oggi ad Agrate rimarranno tali", spiegano i sindacati alla fine del tavolo regionale di ieri pomeriggio, al quale ha partecipato anche il Mimit. Un incontro milanese per cambiare le sorti del piano industriale che "fino a quest'appuntamento, di fatto, non c'era sul polo brianzolo", ha detto al termine della riunione Pietro Occhiuto, segretario della Fiom-Cgil provinciale. E il "dogma" sui posti di lavoro è basato "su una serie di cambiamenti intervenuti nel progetto", come chiesto dai sindacati che vedono un po' di luce in fondo al tunnel.