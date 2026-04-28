Sicurezza sul lavoro Manfredi | Stiamo facendo un grande sforzo per dare una risposta a un' emergenza che ancora oggi esiste

Il tema della sicurezza sul lavoro torna al centro dell’attenzione con dichiarazioni di un rappresentante regionale, che sottolinea gli sforzi in corso per affrontare un’emergenza ancora presente. La questione, considerata fondamentale per la tutela dei lavoratori, viene affrontata attraverso iniziative e interventi specifici. Le parole evidenziano l’impegno a migliorare le condizioni e garantire ambienti lavorativi più sicuri, in un momento in cui la prevenzione rimane una priorità.

La sicurezza sul lavoro oggi più che mai rappresenta un elemento indispensabile per tutelare i lavoratori. Solamente ieri in provincia di Caserta si è verificato un incidente durante i lavori di ristrutturazione di un edificio con tre operai ricoverati in ospedale dopo essere precipitati dal.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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