Emergenza maltempo Meloni | Stiamo cercando di dare una risposta complessiva alle aree colpite – Il video
Il maltempo ha causato danni significativi a Caltanissetta, e Giorgia Meloni ha annunciato che lo Stato stanzia centinaia di milioni di euro per riparare le infrastrutture. La premier ha specificato che i fondi serviranno a sistemare strade, ponti e reti di servizi essenziali, coinvolgendo anche il comune di Niscemi, duramente colpito. La somma prevista mira a ripristinare le zone più danneggiate e a far ripartire le attività locali.
(Agenzia Vista) Caltanissetta, 16 febbraio 2026 "Prevediamo diverse centinaia di milioni di euro per il ripristino della rete infrastrutturale e dei servizi, e quindi impatta ovviamente e riguarda anche la questione di Niscemi. Prevede l'indennizzo e iniziative di sostegno per le attività economiche che sono state coinvolte. C'è la sospensione dei tributi e vale ovviamente anche per Niscemi, ma vale per tutti i territori che sono stati coinvolti. Ci sono ammortizzatori sociali sui quali sta lavorando il Ministero del Lavoro, sia per i lavoratori dipendenti, sia per i lavoratori autonomi che non possono lavorare a causa, ovviamente, degli eventi che ci sono stati.🔗 Leggi su Open.online
Emergenza maltempo, Furfaro (Pd): "13 miliardi per il Ponte, ma spiccioli per le aree colpite" – Il video
Il deputato del Partito Democratico, Furfaro, critica il governo per aver destinato 13 miliardi di euro alla costruzione di un ponte che ancora non esiste, mentre concede poche risorse per le aree colpite dall’emergenza maltempo.
Maltempo Sud, Meloni: "Regioni colpite chiedano stato di emergenza così da poterlo dichiarare" – Il video
Il maltempo nel Sud Italia ha causato significativi disagi, portando le autorità a considerare la dichiarazione di stato di emergenza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Emergenza maltempo e frana di Niscemi, si riunisce la cabina di regia; Chiuso il tratto della A1 tra Magliano Sabina e Orte; Lettera aperta dalla Calabria ai presidenti Occhiuto e Meloni; Distrutta a bastonate la fontana di Paternesi: marocchino arrestato a Civita.
Emergenza maltempo, Meloni: Stiamo cercando di dare una risposta complessiva alle aree colpite(Agenzia Vista) Caltanissetta, 16 febbraio 2026 Prevediamo diverse centinaia di milioni di euro per il ripristino della rete infrastrutturale e dei servizi, e quindi impatta ovviamente e riguarda anc ... quotidiano.net
Meloni a Niscemi: Mercoledì il decreto, centinaia di milioni per le zone alluvionate. Tasse sospese fino ad aprileDecreto del Governo in arrivo per i territori colpiti dal ciclone Harry: sospensione dei tributi, indennizzi e centinaia di milioni per infrastrutture e imprese. Annuncio della premier Meloni da Nisce ... corrieretneo.it
EMERGENZA MALTEMPO | L’allarme del primo cittadino che chiede aiuti e attenzione al governo: «Problematiche passate in secondo piano, ma sono vive, vivissime» - facebook.com facebook
Emergenza #maltempo in Sicilia. Le #ForzeArmate sono al fianco della popolazione. Nel video, personale e mezzi dell’ @Esercito impegnati nella rimozione dei detriti per consentire il ripristino della viabilità sul lungomare di Santa Teresa di Riva (ME), colpita x.com