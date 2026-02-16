Emergenza maltempo Meloni | Stiamo cercando di dare una risposta complessiva alle aree colpite – Il video

Il maltempo ha causato danni significativi a Caltanissetta, e Giorgia Meloni ha annunciato che lo Stato stanzia centinaia di milioni di euro per riparare le infrastrutture. La premier ha specificato che i fondi serviranno a sistemare strade, ponti e reti di servizi essenziali, coinvolgendo anche il comune di Niscemi, duramente colpito. La somma prevista mira a ripristinare le zone più danneggiate e a far ripartire le attività locali.

(Agenzia Vista) Caltanissetta, 16 febbraio 2026 "Prevediamo diverse centinaia di milioni di euro per il ripristino della rete infrastrutturale e dei servizi, e quindi impatta ovviamente e riguarda anche la questione di Niscemi. Prevede l'indennizzo e iniziative di sostegno per le attività economiche che sono state coinvolte. C'è la sospensione dei tributi e vale ovviamente anche per Niscemi, ma vale per tutti i territori che sono stati coinvolti. Ci sono ammortizzatori sociali sui quali sta lavorando il Ministero del Lavoro, sia per i lavoratori dipendenti, sia per i lavoratori autonomi che non possono lavorare a causa, ovviamente, degli eventi che ci sono stati.🔗 Leggi su Open.online

Il deputato del Partito Democratico, Furfaro, critica il governo per aver destinato 13 miliardi di euro alla costruzione di un ponte che ancora non esiste, mentre concede poche risorse per le aree colpite dall’emergenza maltempo.

Il maltempo nel Sud Italia ha causato significativi disagi, portando le autorità a considerare la dichiarazione di stato di emergenza.

