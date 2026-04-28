Il rapporto dell’Oil in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro rivela una strage silenziosa | 840.000 decessi all' anno per stress e ambienti tossici Un' emergenza che colpisce con ancora più forza l’universo femminile

Il rapporto dell’Oil, pubblicato in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, segnala circa 840.000 decessi all’anno legati a stress e ambienti tossici. La maggior parte delle vittime sono donne, che spesso si trovano a gestire più compiti contemporaneamente. Le fonti di stress si manifestano anche attraverso messaggi di lavoro inviati durante le attività quotidiane, come cucinare, fare la spesa o accompagnare i figli a scuola.

U na mail che arriva mentre si sta cucinando, una telefonata di lavoro che accompagna il tragitto verso la scuola, un whatsapp mentre si fa la spesa. Questo incastro perenne, che per anni abbiamo chiamato con orgoglio multitasking, ha in realtà un nome che fa molto meno sorridere: rischio psicosociale. Si tratta di un tema molto importante, spesso sottovalutato, che colpisce ovunque, dagli uffici open space ai salotti dello smart working, ma con un impatto profondo e specifico sull’universo femminile. Ed è proprio questo il tema che torna prepotentemente al centro dell’attenzione oggi 28 aprile, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il rapporto dell’Oil in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro rivela una strage silenziosa: 840.000 decessi all'anno per stress e ambienti tossici. Un'emergenza che colpisce con ancora più forza l’universo femminile Father forced me to marry old man, so I escape with my sick mother , change fate!#chinesedrama Notizie correlate Formedil Bari nell'ambito delle attività previste per la Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro presenta “Il colore delle emozioni”Secondo il rapporto INAIL 2025 in Puglia, sono cresciute le denunce di infortunio sul lavoro nel settore delle costruzioni: 1. Leggi anche: Giornata mondiale sicurezza sul lavoro, la Cgil Abruzzo Molise: “Non fatalità, ma emergenza” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: OIL: pubblicato il secondo numero del Notiziario del Lavoro; Oil: 840.000 decessi all’anno collegati ai rischi psicosociali sul lavoro; Oil, oltre 840.000 decessi all'anno legati a rischi psicosociali sul lavoro; Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, corona di fiori per le vittime. Oil, oltre 840.000 decessi all'anno legati a rischi psicosociali sul lavoro(ANSA) - GINEVRA, 22 APR - Oltre 840.000 persone muoiono ogni anno a causa di malattie legate a rischi psicosociali sul lavoro, secondo un nuovo rapporto globale dell'Organizzazione Internazionale del ... msn.com Rapporto OIL. Paolo Capone (Leader UGL): Rafforzare politiche attive del lavoro per affrontare trasformazioni in attoIl Rapporto Prospettive occupazionali e sociali 2026 dell’ILO evidenzia una contraddizione che non può essere sottovalutata: alla resilienza della crescita globale e alla stabilità dei tassi di ... affaritaliani.it Hugues Merle (French painter, 1823 - 1881) Queen Esther, 1875 oil on canvas laid down on masonite 25 x 21½ in.; (65.7 x 54.6 cm) Private collection facebook "Spring" (1929), oil on canvas 197×272 cm., by Giovanni Battista Crema (Italian 1883-1964). x.com