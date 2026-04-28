Negli ultimi anni, l'uso dell'intelligenza artificiale nei cantieri ha portato a significativi miglioramenti in termini di sicurezza sul lavoro, con una riduzione degli incidenti fino al 35%. Si sono diffusi sistemi di monitoraggio predittivo, impianti connessi e processi di digitalizzazione che stanno trasformando le pratiche di sicurezza. Questi sviluppi costituiscono una delle principali tendenze nel settore, mentre altre innovazioni si preparano a guidare il futuro della protezione nei luoghi di lavoro.

Crescono monitoraggio predittivo, impianti connessi e digitalizzazione. Gli 8 trend che guideranno il futuro della sicurezza. In occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro, l’intelligenza artificiale si conferma uno dei principali motori di trasformazione del settore delle costruzioni e degli impianti. Tecnologie predittive, monitoraggio continuo e strumenti digitali stanno ridisegnando il modo in cui si prevengono i rischi nei cantieri, rendendo gli ambienti di lavoro più controllati e consapevoli. Un recente studio, Work Safety in Construction and the Impact of AI, evidenzia come l’adozione di sistemi intelligenti abbia già portato nei grandi cantieri europei a una riduzione degli infortuni fino al 35%, segnando un cambio di paradigma nella gestione della sicurezza.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sicurezza sul lavoro, l’IA rivoluziona i cantieri: incidenti ridotti fino al 35%

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