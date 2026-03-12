In crescita gli incidenti sul lavoro a Bari e in provincia | disposti più controlli nei cantieri

Negli ultimi tempi si registra un aumento degli incidenti sul lavoro a Bari e nella provincia, portando le autorità a incrementare le verifiche nei cantieri edili della zona. Nei prossimi giorni sono previste più ispezioni presso i cantieri, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme di sicurezza e prevenire ulteriori incidenti. Le forze dell’ordine intensificheranno le attività di controllo nelle aree interessate.

Le verifiche saranno effettuate dallo Spesal e dall'Ispettorato Bari-Bat assieme a Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco Saranno rafforzati, nelle prossime settimane, i controlli nei cantieri edili di Bari e dell'area metropolitana. E' quanto deciso nel corso di un incontro della Cabina di Regia sulla sicurezza nei luoghi di lavori svoltosi in Prefettura a Bari. Le verifiche saranno effettuate dallo Spesal e dall'Ispettorato Bari-Bat assieme a Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. Nelle ultime settimane sono, infatti, cresciuti gli incidenti sul lavoro tra Bari e provincia. Gli ultimi episodi gravi si sono verificati lo scorso 18 febbraio, con il ferimento di due operai a Palo del Colle e Modugno. 🔗 Leggi su Baritoday.it

