Campania emergenza sicurezza | la regione è in zona rossa per gli incidenti sul lavoro

In Campania, i dati sugli incidenti sul lavoro mostrano un aumento preoccupante che ha portato la regione a essere classificata come zona rossa. La situazione di criticità riguarda un numero elevato di infortuni e di casi di incidenti che si sono verificati negli ultimi mesi. La crescita dei segnali di allarme ha spinto le autorità a intervenire per cercare di contenere il fenomeno.

Emergenza sicurezza sul lavoro in Campania: i dati confermano una situazione di criticità estrema, definita come zona rossa. È necessario un cambio di passo immediato per la tutela dei lavoratori. La Campania si trova a fronteggiare una situazione di estrema criticità riguardante la tutela e la prevenzione sui luoghi di lavoro. Gli ultimi indicatori delineano uno scenario preoccupante, che vede il territorio regionale scivolare in quella che viene definita una vera e propria "zona rossa" per quanto concerne la frequenza e la gravità degli infortuni professionali. Si tratta di un segnale di allarme che impone un'urgente riflessione su un sistema di protezione che, evidentemente, presenta ancora troppe falle.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Campania, emergenza sicurezza: la regione è in “zona rossa” per gli incidenti sul lavoro MORTI SUL LAVORO L'EMERGENZA CHE L'ITALIA CONTINUA A NON VEDERE Notizie correlate Incidenti sul lavoro: Toscana "zona rossa" e Arezzo seconda per vittimeArezzo, 14 aprile 2026 – La zona rossa, quella in cui si trova la Toscana, raggruppa le regioni con l’incidenza di mortalità sul lavoro più alta... Umbria, morti sul lavoro: la regione resta nella zona rossa. Al via il nuovo pianoLa Regione Umbria aderisce all’accordo con Inail per rafforzare la formazione nelle imprese. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: ANCI Campania, grande partecipazione per il 50° anniversario: sicurezza, aree interne e collaborazione al centro del confronto; Rischio sismico, neo programmazione per messa in sicurezza edifici strategici; Valorizzazione, sicurezza e dignità per gli infermieri ed il Personale tutto dei Pronto Soccorso; Emergenza edilizia scolastica – È corsa contro il tempo. La Campania regione in 'zona rossa' per la sicurezza sul lavoroFedercepicostruzioni richiama l'urgenza di una svolta concreta nel settore delle costruzioni in vista della Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro di domani. (ANSA) ... ansa.it Aggressioni agli operatori dei trasporti, da maggio vigilanza armata su alcuni bus in CampaniaLa misura ha l’obiettivo di rafforzare le condizioni di sicurezza a bordo dei mezzi dopo i sette episodi di aggressione ai danni del personale viaggiante di Air Campania registrati in questi primi mes ... napolitoday.it Temperature fino a 23 gradi, poco vento, raggi ultravioletti in aumento: il meteo dei prossimi giorni su Napoli e Campania somiglia alla pre-estate - facebook.com facebook La Campania approva una delibera che rende operativa l’IVG farmacologica con possibile completamento a domicilio, entrando tra le poche regioni ad aver strutturato davvero questo percorso. Su #SkyInsider @BozzaGaia ci spiega come funziona x.com