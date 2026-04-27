La vita dei lavoratori messa in pericolo | non è fatalità è il sistema che va cambiato

Da brindisireport.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro, la Cgil nazionale ha sottolineato che i rischi per i lavoratori non sono casuali, ma legati a un sistema che necessita di modifiche. La giornata si concentra sulla tutela della vita e della salute, sia quella fisica che mentale, di chi lavora in Italia. Il messaggio evidenzia come sia necessario intervenire per migliorare le condizioni di sicurezza nel mondo del lavoro.

BRINDISI - Non è fatalità, è il sistema che va cambiato. Questo è il messaggio che la Cgil Nazionale ha scelto per la Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro, un grido di allarme che mette al centro la vita e la salute, fisica e mentale, delle lavoratrici e dei lavoratori italiani.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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