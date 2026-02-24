Cisl Cosenza | Allarme su precarietà e sicurezza servono azioni

Michele Sapia, segretario generale della Cisl Cosenza, ha denunciato che la crescente precarietà e i problemi di sicurezza sul lavoro sono causati dalla mancanza di interventi concreti. Durante una riunione al dipartimento di ingegneria dell’Università della Calabria, ha sottolineato la necessità di azioni immediate per contrastare questa situazione. La sua richiesta mira a sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di intervenire prima che le condizioni peggiorino ulteriormente.

Un appello per la prevenzione. Michele Sapia, segretario generale dell'UST Cisl Cosenza, ha lanciato un appello deciso contro la cultura dell'emergenza durante una riunione del Comitato Esecutivo dell'UST Cisl Cosenza presso l'Università della Calabria. Il dibattito, che si è svolto nella sala della Federazione Cisl Università, ha al centro temi cruciali come la prevenzione del dissesto idrogeologico, la precarietà occupazionale e la sicurezza sul lavoro. Sapia ha sottolineato la necessità di investire in prevenzione e programmazione seria, lontano da demagogia e populismo, per evitare di parlare di prevenzione solo dopo tragedie e calamità.