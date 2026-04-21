Durante un convegno organizzato dall’Ugl nella sala consiliare della Provincia di Macerata, si è discusso del ruolo dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. L'incontro ha sottolineato come le norme sulla sicurezza sul lavoro, nate a livello normativo, debbano essere applicate quotidianamente sul campo. I partecipanti hanno concordato che la sicurezza non si proclama ma si mette in pratica, coinvolgendo attivamente tutte le parti coinvolte.

"La sicurezza non si proclama, si pratica. Non si delega, si costruisce insieme". Questa la sintesi del convegno sulla responsabilità dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) organizzato dall’Ugl provinciale nella sala consiliare della Provincia di Macerata. Grande è stata la partecipazione e forte l’interesse per un appuntamento che ha visto la presenza di istituzioni, rappresentanti del mondo del lavoro, delle imprese, delle associazioni e degli organi di controllo. Ha aperto i lavori Gianluca Marsili, segretario Ugl di Macerata, che ha evidenziato come la sicurezza sul lavoro non può essere considerata un terreno di scontro, ma una responsabilità condivisa tra tutte le componenti della società.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Ugl e la sicurezza sul lavoro: "Da principio normativo diventi pratica quotidiana"

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