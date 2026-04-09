Sicurezza sul lavoro mancata formazione sui rischi e irregolarità diffuse | elevate multe per 10mila euro

Da pisatoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane sono state comminate multe per un totale di 10.000 euro a causa di irregolarità legate alla sicurezza sul lavoro e alla mancanza di formazione sui rischi. Le autorità continuano a intensificare i controlli nella provincia, verificando il rispetto delle norme e intervenendo in caso di violazioni. L’attività di vigilanza si concentra sulla tutela dei lavoratori e sulla corretta applicazione delle procedure di sicurezza.

Prosegue senza sosta l’attività di vigilanza sul territorio provinciale per la tutela della sicurezza e dei diritti dei lavoratori. I militari del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro (Nil) di Pisa, nell’ambito di una vasta operazione di controllo coordinata dall’Ispettorato territoriale del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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