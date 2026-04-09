Sicurezza sul lavoro mancata formazione sui rischi e irregolarità diffuse | elevate multe per 10mila euro

Nelle ultime settimane sono state comminate multe per un totale di 10.000 euro a causa di irregolarità legate alla sicurezza sul lavoro e alla mancanza di formazione sui rischi. Le autorità continuano a intensificare i controlli nella provincia, verificando il rispetto delle norme e intervenendo in caso di violazioni. L’attività di vigilanza si concentra sulla tutela dei lavoratori e sulla corretta applicazione delle procedure di sicurezza.

Prosegue senza sosta l’attività di vigilanza sul territorio provinciale per la tutela della sicurezza e dei diritti dei lavoratori. I militari del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro (Nil) di Pisa, nell’ambito di una vasta operazione di controllo coordinata dall’Ispettorato territoriale del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Controlli a Catania: irregolarità riscontrate in un ristorante della zona pescheria, multe per oltre 10mila euroABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione congiunta delle autorità Nei giorni scorsi, una task force coordinata dalla polizia ha effettuato controlli... Lavoro irregolare e mancata sorveglianza sanitaria: 10mila euro di sanzioni a un'azienda agricolaMancata sorveglianza sanitaria, mancata formazione dei lavoratori e lavoro irregolare. Temi più discussi: Smart working, da oggi arresto e multa fino a 7.403 euro ai datori di lavoro per mancata consegna dell’informativa sulla sicurezza; Sicurezza sul Lavoro, cosa cambia dal 7 aprile 2026; Smart working e sicurezza: l’informativa ai lavoratori diventa obbligo sanzionato; Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: Lavoro agile: sanzionato il datore senza informativa sulla sicurezza. Controlli a tappeto sulla sicurezza sul lavoro nel Pisano, sanzioni per oltre 10mila euroControllati in particolare bar, rivendite di tabacchi e negozi di telefonia, con ispezioni concentrate anche nell’area del Lungomonte pisano ... gonews.it Smart working, arresto e multe fino a 7.500 euro. Cosa rischiano i datori di lavoro da oggiLa nuova legge Pmi prevede sanzioni per chi non trasmette ai dipendenti da remoto l’informativa per la sicurezza ... repubblica.it Il gruppo riunisce una cinquantina di realtà, che avranno accesso esclusivo all'ultimo modello dell'azienda e si concentreranno sul campo della sicurezza informatica x.com Camilla Bianchi: «Questi interventi sono fondamentali per la gestione e la sicurezza del patrimonio forestale, ma richiedono responsabilità da parte di tutti» - facebook.com facebook