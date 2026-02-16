L’opposizione chiede che il Comune controlli meglio la mensa scolastica, dopo aver scoperto che finora ha ricevuto solo una breve comunicazione dall’Asl sulla sospensione del servizio. La richiesta arriva a seguito di una riunione in Commissione Istruzione, richiesta dai partiti di minoranza, in cui è stato mostrato un documento molto succinto, senza dettagli sulla sicurezza o sul rispetto delle regole. La preoccupazione riguarda la mancanza di informazioni chiare e trasparenti su quello che sta accadendo.

Tempo di lettura: 2 minuti “Nella Commissione Istruzione, da noi richiesta, sulle ormai note vicende che hanno interessato il servizio mensa, è stata esibita solo una nota sintetica trasmessa dall’Asl al Comune, relativa alla sospensione del servizio. Non sono stati, invece, resi pubblici, come da noi richiesto, i verbali di accesso dell’Asl al centro cottura e nei refettori. In questa nota, l’Asl comunica che nel sopralluogo ispettivo ha rilevato “tra l’altro una non conformità maggiore per assenza di acqua calda alle idonee temperature”. Chiediamo che le famiglie siano messe a conoscenza di eventuali altri rilievi dell’Asl e rinnoviamo la richiesta di rendere pubblici i verbali di accesso completi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Anteprima24.it - Mensa, l'opposizione: "Basta opacità. L'Amministrazione verifichi sicurezza e rispetto del capitolato"

