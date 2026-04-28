Sicurezza in casa incontro a Montalto per gli over 65

A Montalto si è tenuto un incontro dedicato alla sicurezza domestica degli over 65, un tema che riguarda molti anziani e le loro famiglie. La riunione ha affrontato questioni legate alla prevenzione di incidenti in casa, con particolare attenzione alle zone più a rischio e alle misure da adottare. L’obiettivo è sensibilizzare gli anziani sull’importanza di adottare comportamenti sicuri all’interno delle proprie abitazioni.

Arezzo, 28 aprile 2026 – La casa è comunemente percepita come il luogo più sicuro, ma è proprio tra le mura domestiche che si registra un numero rilevante di incidenti, soprattutto tra la popolazione anziana. Con l’obiettivo di informare e fornire strumenti concreti di prevenzione, mercoledì 29 aprile, dalle 15 alle 17, i locali parrocchiali di Montalto ospiteranno l’incontro pubblico “Prevenzione e sicurezza domestica per over 65”. L’iniziativa è promossa da ASL Toscana Sud Est, Auser e Caritas nell’ambito del programma “Comunità Attive”, con il patrocinio del Comune di Laterina Pergine Valdarno. L’appuntamento è rivolto in particolare agli over 65, ma aperto a tutta la cittadinanza interessata ad approfondire i temi della sicurezza domestica.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sicurezza in casa, incontro a Montalto per gli over 65 Notizie correlate Casa sicura: a Montalto un incontro per prevenire gli incidenti domestici negli over 65Arezzo, 27 aprile 2026 – La casa è sinonimo di sicurezza, ma è proprio tra le mura domestiche che avvengono molti incidenti, soprattutto tra gli... Prevenzione e sicurezza domestica: ad Arezzo un incontro dedicato agli over 65Il 10 marzo al Centro di Aggregazione Sociale Tortaia un appuntamento promosso da Asl Toscana sud est e Auser per imparare a riconoscere i rischi in... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Vivere in sicurezza nella propria casa: a Montalto un incontro per prevenire gli incidenti domestici negli over 65; Casa sicura: a Montalto un incontro per prevenire gli incidenti domestici negli over 65; PILLOLE DI SICUREZZA E CONSIGLI PRATICI PER IL COMPARTO CASA; La casa al centro del cambiamento: un incontro sul PRG promosso da APE Torino. Sicurezza in casa, incontro a Montalto per gli over 65Arezzo, 28 aprile 2026 – La casa è comunemente percepita come il luogo più sicuro, ma è proprio tra le mura domestiche che si registra un numero rilevante di incidenti, soprattutto tra la popolazione ... lanazione.it Casa sicura: a Montalto un incontro per prevenire gli incidenti domestici negli over 65Mercoledì 29 aprile dalle 15 ai Locali Parrocchiali appuntamento promosso da Asl Toscana sud est, Auser e Caritas ... msn.com Nel filmato si distinguono tre individui con il volto coperto mentre armeggiano sullo sportello prima che l’attivazione dei sistemi di sicurezza li metta in fuga. facebook Il 28 aprile si celebra la Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, promossa dall'Organizzazione internazionale del lavoro. Nel 2025, secondo i dati pubblicati questo febbraio dall'Inail, i morti sul lavoro e per recarsi sul posto di lavoro sono stati 792. L'ediz x.com