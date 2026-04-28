Sicurezza in casa incontro a Montalto per gli over 65

Da lanazione.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Montalto si è tenuto un incontro dedicato alla sicurezza domestica degli over 65, un tema che riguarda molti anziani e le loro famiglie. La riunione ha affrontato questioni legate alla prevenzione di incidenti in casa, con particolare attenzione alle zone più a rischio e alle misure da adottare. L’obiettivo è sensibilizzare gli anziani sull’importanza di adottare comportamenti sicuri all’interno delle proprie abitazioni.

Arezzo, 28 aprile 2026 – La casa è comunemente percepita come il luogo più sicuro, ma è proprio tra le mura domestiche che si registra un numero rilevante di incidenti, soprattutto tra la popolazione anziana. Con l’obiettivo di informare e fornire strumenti concreti di prevenzione, mercoledì 29 aprile, dalle 15 alle 17, i locali parrocchiali di Montalto ospiteranno l’incontro pubblico “Prevenzione e sicurezza domestica per over 65”. L’iniziativa è promossa da ASL Toscana Sud Est, Auser e Caritas nell’ambito del programma “Comunità Attive”, con il patrocinio del Comune di Laterina Pergine Valdarno. L’appuntamento è rivolto in particolare agli over 65, ma aperto a tutta la cittadinanza interessata ad approfondire i temi della sicurezza domestica.🔗 Leggi su Lanazione.it

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