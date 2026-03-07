Ad Arezzo si tiene un incontro dedicato alla prevenzione e alla sicurezza domestica, rivolto principalmente agli over 65. L’evento si svolge in un pomeriggio e coinvolge cittadini di età avanzata, con l’obiettivo di affrontare temi legati alla sicurezza all’interno delle abitazioni. La riunione si concentra su aspetti pratici e suggerimenti utili per migliorare la tutela degli anziani in casa.

Il 10 marzo al Centro di Aggregazione Sociale Tortaia un appuntamento promosso da Asl Toscana sud est e Auser per imparare a riconoscere i rischi in casa e promuovere sani stili di vita Un pomeriggio dedicato alla prevenzione e alla sicurezza tra le mura domestiche, con particolare attenzione alla popolazione più anziana. Martedì 10 marzo 2026, dalle 15 alle 17, al Salone del Centro di Aggregazione Sociale Tortaia di Arezzo si terrà l’incontro pubblico “Prevenzione e sicurezza domestica per over 65”, promosso nell’ambito del programma Comunità Attive dalla collaborazione tra l’Area dipartimentale di Promozione ed Etica della Salute dell’Asl Toscana sud est e Auser. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche: L’Associazione Euexia si presente ad Arezzo con un incontro dedicato a sport, prevenzione e benessere

Una raccolta di contenuti su Prevenzione e sicurezza domestica ad....

Temi più discussi: Prevenzione e sicurezza domestica: ad Arezzo un incontro dedicato agli over 65; Sicurezza domestica e prevenzione degli incidenti: se ne parla in un incontro pubblico a Marina di Ravenna; A Marina di Ravenna un incontro pubblico sulla prevenzione degli incidenti domestici; Expo Casa 2026: i Vigili del Fuoco al fianco dei cittadini per una casa più sicura.

Prevenzione e sicurezza domestica: ad Arezzo un incontro dedicato agli over 65Il 10 marzo al Centro di Aggregazione Sociale Tortaia un appuntamento promosso da Asl Toscana sud est e Auser per imparare a riconoscere i rischi in casa e promuovere sani stili di vita ... msn.com

Violenza domestica e stalking, a Pordenone lo stand della Polizia di StatoA Pordenone stand della Polizia di Stato per informare i cittadini su violenza domestica, stalking e strumenti di tutela. nordest24.it

Da 30 anni Maria Stella Giorlandino attraverso la sua fondazione Artemisia, per la festa delle donne regala il paptest gratuito a tutte le donne over 40, prenotate il vostro Paptest al numero verde 800 967 510. Quei 5 minuti di prevenzione che ti salvano la vita. facebook

Al Grattacielo Piemonte abbiamo presentato i dati dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie relativi all’anno 2025, evidenziando numeri molto positivi. Da Assessore e da cittadino piemontese, non mi resta che ringraziare tutti per lo splendido lav x.com