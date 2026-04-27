Casa sicura | a Montalto un incontro per prevenire gli incidenti domestici negli over 65

A Montalto si è svolto un incontro dedicato alla prevenzione degli incidenti domestici tra le persone over 65. L’obiettivo era di sensibilizzare la popolazione sulla sicurezza in casa, con un focus specifico sulle situazioni a rischio più frequenti tra gli anziani. Durante l’evento sono stati presentati consigli pratici e misure di sicurezza da adottare per ridurre gli incidenti negli ambienti domestici.

Arezzo, 27 aprile 2026 – La casa è sinonimo di sicurezza, ma è proprio tra le mura domestiche che avvengono molti incidenti, soprattutto tra gli anziani. Per affrontare il tema con strumenti concreti, mercoledì 29 aprile 2026, dalle 15 alle 17, i Locali Parrocchiali di Montalto (via Don Mario Ciampelli 5) ospiteranno l’incontro pubblico “Prevenzione e sicurezza domestica per over 65”. L’iniziativa, promossa nell’ambito del programma Comunità Attive da Asl Toscana sud est, Auser e Caritas, con il patrocinio del Comune di Laterina Pergine Valdarno, punta a informare e offrire consigli pratici per rendere più sicuri gli ambienti domestici. Gli incidenti in casa rappresentano un problema sanitario rilevante: cadute, ustioni, avvelenamenti e ferite possono avere conseguenze serie.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Casa sicura: a Montalto un incontro per prevenire gli incidenti domestici negli over 65 Notizie correlate Quando la casa diventa pericolosa: ecco gli incontri per prevenire gli incidenti tra i bambiniFirenze, 3 aprile 2026 - Ustioni, ingestione di piccoli oggetti, fino ai casi più gravi di avvelenamento. Nasce il primo gioco da tavolo che previene gli incidenti domestici dei bambiniUlss 3, Fondazione di Venezia e Clementoni firmano "Ca’ Bimbo", prodotto educativo validato da un comitato scientifico. Contenuti utili per approfondire Casa sicura: a Montalto un incontro per prevenire gli incidenti domestici negli over 65Mercoledì 29 aprile dalle 15 ai Locali Parrocchiali appuntamento promosso da Asl Toscana sud est, Auser e Caritas ... lanazione.it 'Casa sicura' al Centro Coop di Sesto Fiorentino: il progetto per capire la sicurezza domesticaUna casa mobile per imparare la cultura della sicurezza domestica: è quella inaugurata stamani presso il Centro Coop di Sesto Fiorentino, in Via Petrosa, per il progetto Casa sicura, promosso da ... 055firenze.it