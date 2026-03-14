Morti sul lavoro Ferrara sopra alla media regionale | i settori più colpiti e le tipologie di vittime

Negli ultimi sei anni in Emilia-Romagna, più di 700 persone hanno perso la vita sul lavoro, con Ferrara che registra un numero superiore alla media regionale. I settori più colpiti sono l’edilizia, l’industria e l’agricoltura, mentre le vittime sono principalmente uomini e lavoratori di età adulta. Ogni anno, si contano in media circa cinque decessi, evidenziando una situazione preoccupante per la sicurezza sul lavoro nella zona.

In sei anni, dal 2019 al 2024, più di 700 persone sono morte sul lavoro in Emilia-Romagna. In media, in regione, si rilevano ogni anno 5.86 morti sul lavoro ogni 100mila occupati. A livello nazionale sono 5.93. Parma è sopra la media regionale con 7.24 morti ogni 100mila occupati, così come Piacenza (9.72 morti ogni 100mila occupati), Ravenna (6.42) e Ferrara (5.91). Anche se un filo di speranza arriva da questo 2026, iniziato – ovvero a gennaio – senza vittime nella nostra provincia. Ad ogni modo, i settori più colpiti sono quello dei trasporti e del facchinaggio, dove ci sono stati 141 infortuni mortali, quello delle costruzioni (con 111 morti) e l'agricoltura dove hanno perso la vita 86 lavoratori e lavoratrici. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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