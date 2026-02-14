Seregno movida sotto la lente | controlli rivelano irregolarità lavoro nero e sequestro droga

A Seregno, durante un blitz notturno, le forze dell’ordine hanno scoperto irregolarità e lavoro nero in alcuni locali della movida, oltre a sequestrare droga. La polizia ha controllato numerosi esercizi nel centro cittadino, trovando dipendenti senza contratto e sostanze stupefacenti nascoste tra i tavoli.

Seregno, movida sotto controllo: tra irregolarità, droga e la sfida per la sicurezza. Una notte di controlli a Seregno, nel cuore della Brianza, ha svelato una serie di irregolarità in diversi locali della movida. L’operazione, condotta tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio 2026, ha coinvolto forze dell’ordine, ispettorato del lavoro, Ats Brianza e vigili del fuoco, portando alla luce problematiche impiantistiche, carenze nella sicurezza e, in un caso, al sequestro di sostanze stupefacenti. L’iniziativa mira a garantire legalità e sicurezza in un contesto di crescente attenzione verso i luoghi di aggregazione giovanile.🔗 Leggi su Ameve.eu

La polizia ha intensificato i controlli nei locali di Napoli.

Durante i controlli notturni a Seregno, tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio, i carabinieri hanno scoperto irregolarità nei contratti di lavoro e nelle misure di sicurezza di diversi locali della movida.

