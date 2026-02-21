Discoteca e centro storico sotto la lente | maxi controlli della Polizia nella movida ravennate
La Polizia ha effettuato un maxi controllo nella zona della discoteca e del centro storico di Ravenna, a causa di ripetute segnalazioni di problematiche legate alla movida. Durante l’operazione, sono stati controllati numerosi giovani e verificati locali per garantire la sicurezza pubblica. Gli agenti hanno anche individuato alcune irregolarità nelle attività di alcuni esercizi commerciali. L’intervento ha coinvolto diverse pattuglie e si è concentrato su un’area molto frequentata dai giovani.
Task force in piazza Kennedy e ispezioni nei locali: verificati i sistemi antincendio e la capienza. Una patente ritirata per guida in stato di ebbrezza Le forze dell'ordine hanno unito le forze per un servizio straordinario di presidio del territorio. L'operazione, coordinata dalla Questura e pianificata in sede di Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica, si è concentrata su due punti caldi della movida cittadina: una nota discoteca della zona e l'area di piazza Kennedy. Insieme alla Polizia di Stato hanno operato Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Provinciale, con il supporto tecnico dei Vigili del Fuoco e dell'Ispettorato del Lavoro.
