Domani, le cave di Piastra e Ravaccione a Carrara resteranno senza energia elettrica, dopo che ASL e E-Distribuzione hanno deciso di sospendere l’alimentazione. La misura riguarda un test sul quarto filo e si svolgerà mercoledì 29 aprile. La sospensione è prevista per permettere le verifiche sulla rete di distribuzione e garantire la sicurezza delle strutture. La ripresa dell’energia è programmata per la giornata successiva.

? Cosa sapere Asl e E-Distribuzione sospendono l'energia nelle cave di Piastra e Ravaccione mercoledì 29 aprile.. I tecnici testano il quarto filo per garantire la sicurezza elettrica nel distretto lapideo.. Domani, mercoledì 29 aprile, i tecnici della Asl Toscana Nord Ovest e di E-Distribuzione interverranno sulle linee elettriche della zona Piastra e Ravaccione, causando una sospensione temporanea dell’energia per le attività estrattive di Carrara dalle 8:30 del mattino fino al pomeriggio. Siamo a un punto cruciale per la gestione della sicurezza nelle nostre cave. Non si tratta di un semplice guasto improvviso o di una manutenzione ordinaria che capita per caso, ma di una campagna programmata di verifiche che coinvolge cabine e linee interconnesse.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza cave Carrara: test sul quarto filo, stop elettrico domani

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