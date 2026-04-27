Un test nelle cave per i nuovi talenti

Nelle cave di marmo si sta svolgendo un test dedicato ai giovani talenti, un’occasione per valutare le competenze pratiche e tecniche di chi si sta avvicinando a questo settore. La formazione rappresenta un momento cruciale, secondo quanto dichiarato da un ente che si occupa di sviluppare le capacità di chi lavora in questo ambito. L’obiettivo è individuare le capacità più adatte a proseguire con professionalità e competenza nel lavoro con la pietra.

L’IMPORTANZA della formazione è strategica. Ne sono convinti alla Fum, che forma i nuovi talenti del marmo. Il laboratorio progettuale, che quest’anno sarà dedicato ad alcuni particolari siti, sarà l’occasione di sintesi pratica tramite cui testare tutte le nozioni che saranno messe a disposizione attraverso gli altri moduli didattici, garantendo risposte strategiche rispetto a un progetto architettonico reale. Il laboratorio, condotto in collaborazione con Franchi Umberto Marmi, e tutorato da Giuseppe Zampieri, fondatore della sede milanese di David Chipperfield Architects, avrà come tema la rifunzionalizzazione di uno dei luoghi più suggestivi e iconici dell’area di Carrara.🔗 Leggi su Quotidiano.net Multi SubShe Tried to Kill the Emperor… and Switched Bodies with Him! Notizie correlate Operaio schiacciato da una pala meccanica nelle cave di tufo a Riano: Dorel muore a 51 anniLutto a Castel Nuovo di Porto e a Riano per la morte sul lavoro dell'operaio 51enne Dorel Ciobanu, travolto da una pala meccanica nelle cave di tufo. Mogoro cerca i talenti: test per la Nazionale sarda Under 16? Cosa sapere Mogoro ospita il 28 aprile i test tecnici per la Nazionale sarda Under 16. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Audi Q5 e-hybrid: il nostro test drive del nuovo D-SUV plug-in; Una multinazionale tascabile, Medica vola da Medolla a Minneapolis; Medica SpA avvia la produzione USA nell’area di Minneapolis. Un test nelle cave per i nuovi talentiL’IMPORTANZA della formazione è strategica. Ne sono convinti alla Fum, che forma i nuovi talenti del marmo. Il laboratorio ... msn.com Confermato dal test del Dna il riconoscimento dell’uomo morto nello schianto tra Brindisi e Bari. Indagato per omicidio stradale il conducente della Bmw positivo all’alcol test - facebook.com facebook Anche nello studio della medicina, generalizzare e' fondamentale : serve per il passaggio dai test clinici ai veri pazienti, dagli studi alla pratica. Ed e' uno dei motivi per cui il medico non puo' esser sostituito da un robot. x.com