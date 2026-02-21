Carrara | muffa al Soccorso Cave salute a rischio cura i

A Carrara, la diffusione di muffa nel Soccorso Cave preoccupa i responsabili, che temono conseguenze sulla salute degli operai. La muffa si è sviluppata nelle zone di lavoro, creando un ambiente insalubre per chi si occupa di estrazione e lavorazione del marmo. I lavoratori denunciano fastidi e malesseri, chiedendo interventi urgenti. La situazione richiede attenzione immediata per proteggere chi ogni giorno si impegna in cave e officine.

Soccorso Cave di Carrara, l'allarme della muffa: a rischio la salute di chi cura i lavoratori del marmo. La situazione al Soccorso Cave di Carrara è critica. La presenza di muffa nei locali destinati al personale sanitario solleva preoccupazioni per la salute dei lavoratori e per il rispetto delle normative sulla sicurezza, spingendo sindacati e amministrazione locale a intervenire in una struttura vitale per un territorio ad alto rischio infortunistico. La denuncia, lanciata dalla Fp Cgil, mette in luce una condizione di degrado che si protrae nel tempo e che rischia di compromettere l'efficacia di un servizio essenziale. «Invasi dalla muffa al Soccorso cave. Personale sanitario a rischio, Asl e sindaca intervengano»