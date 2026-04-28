Sicilia Occidentale | Federlogistica guida il futuro dei porti

Federlogistica ha recentemente aderito all’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare dell’Autorità di Sistema Portuale Sicilia Occidentale. Questa partecipazione permette all’associazione di contribuire alle decisioni riguardanti la gestione e lo sviluppo delle infrastrutture portuali nella regione. La presenza di Federlogistica si inserisce in un quadro di collaborazione tra enti pubblici e privati per ottimizzare le attività marittime e logistiche nei porti di questa area.

?? Cosa sapere Federlogistica entra nell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare dell'AdSP Sicilia Occidentale. Giuseppe Fabio La Vardera rappresenta gli operatori logistici intermodali nei tavoli decisionali regionali. Federlogistica entra ufficialmente nell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, portando la voce degli operatori logistici intermodali nei tavoli decisionali che definiscono le strategie dei por .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia Occidentale: Federlogistica guida il futuro dei porti Notizie correlate Leggi anche: Porti, nel 2025 oltre 1 milione di crocieristi in scali Sicilia occidentale, Palermo guida la crescita Sicilia: Schifani blindato, Tardino guida i porti. Lega cambia gioco.Svolta in Sicilia: la Lega sostiene Schifani bis e Tardino guida l'Autorità Portuale Un accordo strategico ridisegna gli equilibri politici in... Tutti gli aggiornamenti Federlogistica nel tavolo di partenariato dell’AdSP del Mare di Sicilia Occidentale(FERPRESS) – Roma, 28 APR – Federlogistica entra a far parte del Tavolo di Partenariato della più importante Autorità di sistema portuale della Sicilia, la AdSP del Mare di Sicilia occidentale. È acc ... ferpress.it Federlogistica entra nel tavolo di partenariato dell’AdSP del Mare di Sicilia OccidentaleDesignato Giuseppe Fabio La Vardera come rappresentante degli operatori logistici intermodali nell’organismo: Un passaggio significativo che ci consente di contribuire direttamente alle politiche por ... lavocedigenova.it