Sicilia | Schifani blindato Tardino guida i porti Lega cambia gioco

In Sicilia, la decisione di Schifani di blindare la sua candidatura ha portato Tardino a diventare il nuovo leader dell’Autorità Portuale. La Lega ha deciso di sostenere questa mossa, cambiando gli equilibri politici nell’isola. La scelta si riflette anche nella volontà di rafforzare i porti e migliorare i collegamenti marittimi. Questa alleanza segna una svolta importante nel panorama locale, con Tardino che assume un ruolo chiave nel rilancio delle infrastrutture. La situazione continua a evolversi rapidamente, lasciando molti osservatori attenti.

Svolta in Sicilia: la Lega sostiene Schifani bis e Tardino guida l’Autorità Portuale. Un accordo strategico ridisegna gli equilibri politici in Sicilia. La Lega ha ufficialmente appoggiato una seconda candidatura di Renato Schifani alla presidenza della Regione, sbloccando al contempo la nomina di Annalisa Tardino a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale. L’intesa, siglata dopo mesi di tensioni, apre una nuova fase di collaborazione tra il Carroccio e l’esecutivo regionale, con implicazioni significative per lo sviluppo infrastrutturale dell’isola e le prossime elezioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

