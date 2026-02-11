Porti nel 2025 oltre 1 milione di crocieristi in scali Sicilia occidentale Palermo guida la crescita
Nel 2025 il porto di Palermo si prepara a superare il milione di crocieristi, confermando il suo ruolo come principale punto di sbarco nella Sicilia occidentale. La crescita è evidente e si traduce in un aumento di traffico e di visitatori, con navi sempre più grandi e più frequenti che arrivano nel porto. I gestori puntano a rafforzare le infrastrutture per sostenere questa tendenza e offrire un servizio migliore ai turisti che scelgono questa meta ogni anno.
Palermo, 11 feb. (Adnkronos) - Nel 2025 il sistema portuale della Sicilia occidentale ha accolto complessivamente 1.018.892 crocieristi e 379 approdi. I mesi più 'affollati' sono stati agosto e ottobre. A guidare la crescita è Palermo con 996.484 passeggeri e 284 toccate (destinati a diventare, secondo le previsioni, un milione 150mila entro il 2027, con 326 approdi), seguita da Trapani (18.282 passeggeri e 61 approdi), Porto Empedocle, Licata e Termini Imerese. A raccontare il boom del traffico crocieristico nei porti della Sicilia occidentale in occasione della Bit, in corso a Milano, è stata Annalisa Tardino, commissario straordinario dell'Adsp del mare di Sicilia occidentale, che ha partecipato ad alcuni talk su trasporti e destagionalizzazione, organizzati dalla Regione siciliana e dal Comune di Palermo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Palermo Crociera
Quasi un milione di crocieristi nel 2025: Palermo guida la crescita dei porti
Nel 2025, il sistema portuale della Sicilia occidentale ha visto arrivare oltre un milione di crocieristi.
Sicilia Occidentale: boom crociere nel 2025, Palermo hub principale supera 996mila passeggeri e guarda al 2027.
Nel 2025, il sistema portuale della Sicilia occidentale ha visto un aumento sorprendente dei crocieristi.
Ultime notizie su Palermo Crociera
Argomenti discussi: Il porto di Baltimora segna volumi record nel 2025 dopo il crollo del Key Bridge; Paroli al Rotary Genova Ovest: traffici record, scenari internazionali e investimenti per il futuro dei porti di Genova e Savona; Porto, i numeri del 2025: record di container, in crescita anche i passeggeri; Meno passeggeri sulle navi nel 2025: pesa il calo di Olbia, ma Cagliari cresce del 5%.
Porti, nel 2025 oltre 1 milione di crocieristi in scali Sicilia occidentale, Palermo guida la crescitaIn occasione della Bit, in corso a Milano, Annalisa Tardino, commissario straordinario dell'Adsp del mare di Sicilia occidentale, ha partecipato ad alcuni talk su trasporti e destagionalizzazione ... adnkronos.com
Porti, nel 2025 a Palermo accolti oltre 900mila crociersitiPALERMO – Nel 2025 il sistema portuale della Sicilia occidentale ha accolto complessivamente 1.018.892 crocieristi e 379 approdi di navi da crociera. Agosto e ottobre sono stati i mesi più affollati. livesicilia.it
52esimo Nauticsud, rimane l'insufficienza di porti e ormeggi: oltre 43mila i posti mancanti in Campania, dato che mina il settore. Afina chiede di spostare il salone ad ottobre https://wp.me/p60RNT-fSL #nauticsud #mostradoltremare - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.