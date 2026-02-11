porti nel 2025 oltre 1 milione di crocieristi in scali sicilia occidentale palermo guida la crescita

Nel 2025 il porto di Palermo si prepara a superare il milione di crocieristi, confermando il suo ruolo come principale punto di sbarco nella Sicilia occidentale. La crescita è evidente e si traduce in un aumento di traffico e di visitatori, con navi sempre più grandi e più frequenti che arrivano nel porto. I gestori puntano a rafforzare le infrastrutture per sostenere questa tendenza e offrire un servizio migliore ai turisti che scelgono questa meta ogni anno.

Palermo, 11 feb. (Adnkronos) - Nel 2025 il sistema portuale della Sicilia occidentale ha accolto complessivamente 1.018.892 crocieristi e 379 approdi. I mesi più 'affollati' sono stati agosto e ottobre. A guidare la crescita è Palermo con 996.484 passeggeri e 284 toccate (destinati a diventare, secondo le previsioni, un milione 150mila entro il 2027, con 326 approdi), seguita da Trapani (18.282 passeggeri e 61 approdi), Porto Empedocle, Licata e Termini Imerese. A raccontare il boom del traffico crocieristico nei porti della Sicilia occidentale in occasione della Bit, in corso a Milano, è stata Annalisa Tardino, commissario straordinario dell'Adsp del mare di Sicilia occidentale, che ha partecipato ad alcuni talk su trasporti e destagionalizzazione, organizzati dalla Regione siciliana e dal Comune di Palermo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

