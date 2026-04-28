si spense parlando di cavalli la sua passione e la sua vita

Il 28 aprile 1951 il colonnello Bettoni, conte Alessandro, morì all’età di 70 anni. Durante il pomeriggio, si trovava a Roma, davanti alle tribune di Piazza Siena, dove si teneva un concorso ippico internazionale. Mentre camminava con passo leggermente più curvo del solito, si spense parlando di cavalli, la sua passione e parte della sua vita. La sua scomparsa avvenne in un momento in cui era presente in un evento legato al mondo equestre.

Nel pomeriggio in cui lo colse la morte – sabato 28 aprile 1951 – il colonnello Bettoni, conte Alessandro, passò davanti alle tribune di ’ Piazza Siena ’ a Roma, dove si svolgeva il concorso ippico internazionale, camminando un po’ più curvo del solito. Ogni tanto si dava un colpo di frustino sugli stivali, quasi per punirsi della debolezza che lo aveva spinto, qualche minuto prima, a chiedere al suo fedele ex attendente: "Sono pallido, Pavani?", il quale, mettendosi sull’attenti e rispondendo: "Signornò, signor colonnello", aveva immediatamente pensato che il suo colonnello doveva stare veramente male per rivolgergli una simile domanda. In vent’anni di convivenza il colonnello Bettoni non aveva avuto un solo attimo di debolezza, non aveva mai ceduto ai suoi principi, era grande.🔗 Leggi su Lanazione.it

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