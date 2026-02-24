Lookman l’uomo che si è presentato all’Atletico Madrid parlando delle cicatrici della sua vita

Ademola Lookman ha deciso di trasferirsi all’Atletico Madrid dopo aver lasciato l’Atalanta durante il mercato invernale. La sua scelta nasce dai ricordi delle sfide passate e dalla voglia di affrontare nuove sfide in Spagna. Lo scorso anno, ha segnato una tripletta decisiva contro il Bayer Leverkusen, contribuendo alla vittoria in Europa League. Ora, si prepara a dimostrare il suo valore in una nuova squadra.

Ademola Lookman ha lasciato l’Atalanta nel mercato invernale per approdare all’Atletico Madrid. Il nigeriano si è messo in luce soprattutto quando ha fatto vincere alla Dea l’Europa League lo scorso anno, grazie alla sua tripletta contro il Bayer Leverkusen, che sembrava fino a quel momento imbattibile. Ma la strada per arrivare al successo non è stata tutta rose e fiori. El Mundo scrive: Il 22 maggio 2024, Ademola Lookman si è presentato al mondo. Lo ha fatto contro il peggiore dei rivali, il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che aveva disputato 50 partite senza perdere. Tre gol dopo, il britannico di origine nigeriana non era più un giovane di Little Lagos, ma l’unico africano ad essere tra i primi 30 contendenti al Pallone d’oro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Lookman Atletico Madrid a che punto siamo della trattativa: cosa manca per chiudere l’operazione! Gli aggiornamentiLa trattativa tra Atalanta e Atletico Madrid per Lookman è in fase avanzata.

Atletico Madrid su Lookman, colpo da 40 milioni: si va verso la chiusuraL’Atletico Madrid ha deciso di puntare forte su Ademola Lookman.

Sondaggio – L’attacco senza Lookman ma con Raspadori: passo avanti o indietro?Il reparto offensivo dell'Atalanta, se non è stato rivoltato come un calzino nella finestra di riparazione, poco ci manca. Il dubbio Samardzic e un Sulemanda da rivitalizzare: con Raspadori meglio che ... calcioatalanta.it

Atletico Madrid, Lookman segna ancora ma Simeone vede anche i suoi difettiL'ex attaccante dell'Atalanta Lookman segna la sua quarta rete in sei partite nel successo in Liga contro l'Espanyol ma il Cholo Simeone gli tira le orecchie ... sport.virgilio.it

Le decisive sfide di Champions League saranno trasmesse gratis su TV8 e Cielo: Real Madrid-Benfica e Atletico Madrid-Brugge. https://tech.everyeye.it/notizie/champions-league-due-partite-chiaro-24-25-febbraio-2026-cielo-tv8-861342.htmlutm_medium - facebook.com facebook

Chivu: "Se c'è una squadra che può ribaltarla, siamo noi. Ma noi non manchiamo di rispetto a nessuno, il Bodo ha vinto sul campo dell'Atletico Madrid e noi non ci siamo riusciti" x.com