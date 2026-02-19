Pucci contro Fiorello per la sua imitazione | Ha coronato la sua carriera goditi un po’ di più la vita

Andrea Pucci si è lasciato andare a una frecciatina durante un’intervista con Valerio Staffelli, ricevendo il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia. La causa? l’imitazione di Fiorello, che ha fatto discutere sui social e tra i fan. Pucci ha commentato in modo diretto, invitando il collega a godersi di più la vita invece di rincorrere imitazioni. La sua reazione è arrivata a pochi giorni dalla proposta di Fiorello di imitare Pucci in un programma radiofonico. La polemica tra i due artisti continua a tenere banco.

Raggiunto dai microfoni di Valerio Staffelli, che gli ha consegnato il Tapiro d’Oro per conto di Striscia la Notizia, il comico Andrea Pucci, salito alla ribalta delle cronache per aver rinunciato alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2026, ha lanciato una frecciatina nei confronti di Fiorello, il quale, nelle scorse settimane, aveva proposto una sua imitazione durante la trasmissione La Pennicanza, in onda su Rai Radio 2. Alla domanda sull’imitazione di Fiorello, infatti, Pucci ha risposto: “Fiorello ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione. Simpaticissimo. Dai Fiore, non mollare, svegliati tutte le mattine alle quattro, goditi un po’ di più la vita”. 🔗 Leggi su Tpi.it

