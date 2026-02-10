Diciottenne si spaccia per maresciallo rubando soldi e preziosi da un' anziana | arrestato

Un diciottenne di Catania è stato arrestato dai carabinieri di Aci Sant’Antonio dopo aver truffato e rubato a un’anziana. L’uomo si era spacciato per maresciallo e aveva sottratto soldi e preziosi con l’inganno. La vittima aveva creduto alla sua falsa identità e ha consegnato denaro e oggetti di valore. Gli agenti hanno individuato e fermato il giovane poco dopo. Ora si trova in manette con l’accusa di rapina e truffa aggravata.

Tutti i gioielli e i soldi sono stati restituiti alla legittima proprietaria che, tranquillizzatasi, ha ringraziato i carabinieri, dicendo loro: "Grazie, siete i miei angeli" I carabinieri di Aci Sant’Antonio hanno arrestato un giovane catanese di 18 anni con l'accusa di rapina e truffa aggravata, reati commessi con la cosiddetta tecnica del "finto carabiniere". L’intervento è scaturito dalla segnalazione di un parente della vittima e dalla risposta dei militari, che si trovavano impegnati in un ordinario servizio di controllo del territorio. Nel primo pomeriggio, una 74enne del posto era stata contattata telefonicamente da un falso maresciallo dell'Arma che le aveva raccontato come il figlio fosse stato arrestato a seguito di un presunto sinistro stradale, chiedendo il pagamento di una somma di denaro come cauzione per la liberazione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Aci SantAntonio Carabinieri

Un finto maresciallo dei carabinieri ha recentemente truffato un’anziana, sottraendole contanti e preziosi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Aci SantAntonio Carabinieri

Argomenti discussi: Controllato in via Bargagna, droga nell'auto e a casa: arrestato; Pisa, tensione al corteo Oggi non si spaccia: le forze dell'ordine schierate; Spaccio di coca e hashish a tutte le ore: raffica di arresti e sette kg sequestrati; Bollette & truffe. Come nascono i contratti farlocchi. La denuncia di Arte.

"Simone spaccia" è il nuovo singolo di Fabrizio Moro Vi piace - facebook.com facebook