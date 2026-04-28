Si schianta contro un muretto per evitare un cinghiale

Nella notte, un giovane di 20 anni di Ancona ha perso il controllo della sua auto mentre cercava di evitare un cinghiale sulla provinciale del Conero, tra Ancona e Portonovo. L’automobile ha finito la corsa contro un muretto lungo la carreggiata, all’altezza del Trave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza.

Testacoda nella notte per evitare un cinghiale. È finita contro il muretto della carreggiata l’automobile guidata da un 20enne anconetano, sulla provinciale del Conero, la strada che collega Ancona con Portonovo, all’altezza del Trave. L’incidente è avvenuto tra la mezzanotte e l’una, nella notte tra ieri e domenica. Il ragazzo, per schivare l’ungulato sbucato all’improvviso in strada, ha perso il controllo del mezzo. L’auto è andata in testacoda e ha urtato il muretto a bordo carreggiata. Danni ingenti per la vettura che ha riportato soprattutto al muso del veicolo. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla che ha trasportato il giovane all’ospedale di Torrette.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si schianta contro un muretto per evitare un cinghiale TRAGEDIA DURANTE LA CACCIA AL CINGHIALE: MORTI DUE CACCIATORI IN TOSCANA Notizie correlate L'auto sbanda e si schianta contro un muretto: grave un giovanissimoSecondo una prima ricostruzione il giovane era a bordo di un’auto con altri due amici. Peio, parapendista si schianta contro un muretto: soccorso con l’elicottero? Cosa sapere Un parapendista di 53 anni si è schiantato contro un muretto a Peio stamattina. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sbaglia l'atterraggio con il parapendio e si schianta contro un muretto: un 52enne elitrasportato in codice rosso in ospedale; Si schianta contro un muretto per evitare un cinghiale; Incidente stradale, auto si schianta contro il muretto del parcheggio: un ragazzo ferito; Mamma perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muretto: a bordo due bambine. L'amichetta della figlia elitrasportata. Si schianta contro un muretto per evitare un cinghialeTestacoda nella notte per evitare un cinghiale. È finita contro il muretto della carreggiata l’automobile guidata da un 20enne ... msn.com In parapendio si schianta contro un muretto in Val di Peio sbagliando l'atterraggio, in codice rosso 52enneUn uomo di 52 anni è ricoverato in ospedale in codice rosso dopo aver sbagliato un atterraggio in parapendio in Val di Peio, in Trentino ... virgilio.it Si schianta contro un muretto per evitare un cinghiale, 20enne in ospedale https://www.vivereancona.it/2026/04/27/si-schianta-contro-un-muretto-per-evitare-un-cinghiale-20enne-in-ospedale/71094 - facebook.com facebook Santa Giusta, perde il controllo della moto e si schianta su un palo: morto un motociclista 25enne x.com