Si schianta con la moto contro un fuoristrada nel Milanese e viene sbalzato a 8 metri | gravissimo un 57enne

Un uomo di 57 anni ha perso il controllo della moto e si è scontrato con un fuoristrada a Cassinetta di Lugagnano, nel milanese. L’impatto ha fatto volare il motociclista a circa otto metri di distanza, e ora si trova in condizioni gravissime in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Un 57enne si è schiantato con la moto contro un fuoristrada a Cassinetta di Lugagnano (Milano). Sbalzato a 8 metri di distanza, è ricoverato in condizioni gravissime.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Schianto auto-moto a Settimo Milanese: motociclista sbalzato a terra per diversi metri, è gravissimoViolento incidente questa mattina in via Enrico Fermi, nella frazione di Seguro, a Settimo Milanese. Polaveno, si schianta contro il guardrail: sbalzato dalla moto, finisce in dirupo. Gravissimo 22ennePolaveno (Brescia), 21 marzo 2026 – Incidente grave attorno alle 17 di oggi, sabato 21 marzo, a Gombio di Polaveno, lungo la strada che collega la... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Incidente a Milano, schianto in monopattino: grave un uomo; Conegliano trionfa 3-0: Milano si schianta contro il Muro Fahr. Piombino in festa; Si schianta contro un’auto sulla Regina. Morto l’uomo alla guida della moto; Torino, Barriera Milano. Con l’auto noleggiata si schianta contro sei veicoli in sosta. Tre feriti. Si schianta con la moto contro un fuoristrada nel Milanese e viene sbalzato a 8 metri: gravissimo un 57enneUn 57enne si è schiantato con la moto contro un fuoristrada a Cassinetta di Lugagnano (Milano). Sbalzato a 8 metri di distanza, è ricoverato in condizioni gravissime. Breaking news e storie del giorno ... fanpage.it La Stampa. . Sono cinque, al momento, gli indagati noti dell'inchiesta milanese sul sistema arbitrale, ossia quelli di cui si conoscono i nomi, ma da quanto si è saputo le persone iscritte sarebbero di più, anche perché alcune ipotesi di frode sportiva sono conte facebook (ANSA) - MILANO, 27 APR - Sono cinque, al momento, gli indagati noti dell'inchiesta milanese sul sistema arbitrale, ossia quelli di cui si conoscono i nomi, ma da quanto si è saputo le persone iscritte sarebbero di più, anche perché alcune ipotesi di frode spor x.com