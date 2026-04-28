Si perde durante un’escursione 32enne ritrovato nella notte a Stilo

Un uomo di 32 anni è stato ritrovato nella notte a Stilo dopo essere scomparso durante un'escursione. La sua scomparsa è stata segnalata nella serata di ieri, quando si è perso mentre si trovava in un'area boschiva. Le ricerche sono proseguite fino a tarda notte, coinvolgendo forze di soccorso e volontari. La persona è stata trovata in buona salute e accompagnata a valle.

Momenti di apprensione a Stilo, dove nella serata di ieri un uomo di 32 anni è stato dato per disperso dopo aver perso l’orientamento al termine di un’escursione. L’allarme e le ricerche L’allarme è scattato intorno alle 20:50, quando lo stesso escursionista ha contattato il Nue 112, spiegando di non riuscire più a ritrovare il sentiero a causa del sopraggiungere del buio. Durante tutte le operazioni è rimasto in costante contatto con la Sala operativa dei vigili del fuoco. Grazie al recupero delle coordinate, sono state immediatamente attivate le squadre del Distaccamento di Monasterace e una pattuglia dei carabinieri di Stilo. Contestualmente è stato allertato anche il Soccorso alpino per il supporto alle operazioni.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Si perde durante un’escursione, 32enne ritrovato nella notte a Stilo Notizie correlate Disperso mentre cerca asparagi: ritrovato nella notte in una scarpata, muore durante il recuperoNocera Umbra, 19 aprile 2026 – Si è conclusa nel modo più tragico la serata di ricerche nel comprensorio di Nocera Umbra. Nocera Umbra, anziano disperso durante la raccolta di asparagi: ritrovato nella notte, muore dopo il recuperoSi è conclusa tragicamente nella notte tra sabato e domenica l’operazione di ricerca di un uomo di 86 anni scomparso nella serata di sabato nelle... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Si perde durante un’escursione: 32enne ritrovato nel Reggino, sta bene · LaC News24; Escursionista si perde a Stilo, salvato dai Vigili del Fuoco dopo l’allarme al 112; Perde l'orientamento alla fine di un'escursione, 32enne soccorso a Stilo; Si perde durante un’escursione, ritrovato nella notte a Stilo. Si perde durante un’escursione, 32enne ritrovato nella notte a StiloMomenti di apprensione a Stilo, dove nella serata di ieri un uomo di 32 anni è stato dato per disperso dopo aver perso l’orientamento al termine di un’escursione. L’allarme è scattato intorno alle 20: ... gazzettadelsud.it – ! Race 1 victory at Imola for in the Italian GT Sprint Championship. . Winning performance with . . News on stilo.it #Stilo #StiloHelmets #ForeverAhead facebook Addio batterie stilo: il nuovo telecomando Xiaomi si ricarica come un telefono x.com