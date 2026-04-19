Disperso mentre cerca asparagi | ritrovato nella notte in una scarpata muore durante il recupero

Un uomo disperso mentre cercava asparagi è stato trovato nella notte in una scarpata. Durante le operazioni di recupero, è deceduto. Le ricerche erano state avviate dopo la sua scomparsa nel pomeriggio e sono proseguite fino a tarda ora. La vittima è stata individuata senza vita in una zona impervia della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per il tentativo di salvataggio, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Nocera Umbra, 19 aprile 2026 – Si è conclusa nel modo più tragico la serata di ricerche nel comprensorio di Nocera Umbra. Un uomo di 86 anni, uscito nel pomeriggio per una consueta passeggiata alla ricerca di asparagi nella zona sottostante il Campanaccio, è deceduto nella tarda serata di ieri, poco dopo essere stato localizzato dai soccorritori. L'allarme e la macchina dei soccorsi. L’allarme era scattato intorno alle 20, quando i familiari, non vedendolo rientrare e preoccupati per le patologie pregresse dell’anziano — tra cui una forma severa di diabete —, hanno allertato le forze dell’ordine. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente, mettendo in campo un dispiegamento massiccio di uomini e tecnologie d’avanguardia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Disperso mentre cerca asparagi: ritrovato nella notte in una scarpata, muore durante il recupero Notizie correlate Nocera Umbra, anziano disperso durante la raccolta di asparagi: ritrovato nella notte, muore dopo il recuperoSi è conclusa tragicamente nella notte tra sabato e domenica l’operazione di ricerca di un uomo di 86 anni scomparso nella serata di sabato nelle... Cade in una scarpata mentre cerca asparagi: trovato morto dai soccorritoriLe ricerche di una persona scomparsa nel territorio di Nocera Umbra, iniziate nella notte di ieri, hanno avuto un esito tragico: purtroppo, l'uomo di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nocera Umbra, anziano disperso durante la raccolta di asparagi: ritrovato nella notte, muore dopo il recupero; Sospiro di sollievo nel Siracusano: trovato il 70enne disperso nelle campagne; Cerca gli asparagi ma perde la strada: 70enne soccorso a Cassaro; Ritrovato l’uomo scomparso stamattina mentre cercava asparagi. Disperso mentre cerca asparagi: ritrovato nella notte in una scarpata, muore durante il recuperoNocera Umbra, 19 aprile 2026 – Si è conclusa nel modo più tragico la serata di ricerche nel comprensorio di Nocera Umbra. Un uomo di 86 anni, uscito nel pomeriggio per una consueta passeggiata alla ... lanazione.it Si perde mentre cerca gli asparagi: 86enne muore durante le manovre di soccorsoAveva 86 anni l'uomo che si era allontanato nella zona sottostante il Campanaccio per cercare asparagi senza fare ritorno a casa. Le ricerche nel Comune di Nocera Umbra sono scattate dalle ore 20 di i ... corrieredellumbria.it TRIS Siracusa. . Corsa contro il tempo per il 14enne danese disperso da ieri mattina nelle acque di Lido di Noto. Squadre della Protezione Civile e pattuglie delle forze dell'ordine setacciano la spiaggia e gli anfratti della costa, supportati anche da un gommon - facebook.com facebook