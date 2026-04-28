Si nascondeva in Umbria latitante arrestato dopo una lite stradale

Un uomo ricercato è stato arrestato in Umbria dopo essere stato coinvolto in una lite stradale. La disputa si è svolta tra due veicoli, con comportamenti aggressivi da parte di uno dei coinvolti. La polizia, intervenuta sul posto, ha identificato e fermato il soggetto nascosto in una zona rurale. La sua fuga era durata diversi mesi, ma l’arresto ha concluso le ricerche.

Doveva solo rispondere di una banale lite da strada, ma il suo comportamento scomposto e aggressivo ha finito per rivelare molto di più. Un macedone di 39 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, è finito agli arresti nello scorso fine settimana dopo che una semplice.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Arrestato latitante: si nascondeva da quattro anni dopo un tentato omicidioL'ordinanza di custodia cautelare in carcere era stata emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia Era... Punta la pistola Glock contro una coppia dopo una lite stradale e si spaccia per carabiniere: arrestatoBologna, 9 marzo 2026 – La lite per una precedenza stradale, le urla e poi spunta una pistola puntata addosso a una coppia di coniugi.