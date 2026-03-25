Arrestato latitante | si nascondeva da quattro anni dopo un tentato omicidio

Un uomo latitante da quattro anni, sospettato di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri nel napoletano. L’individuo si era nascosto dopo l’evento criminoso e, dopo lunghe indagini, è stato individuato e fermato dai militari del nucleo investigativo con il supporto del gruppo intervento.

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere era stata emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia Era latitante da quattro anni, ed è stato messo in manette oggi dai carabinieri. Gravemente indiziato di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, si è visto scoperto e catturato dai militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli, con il supporto del gruppo intervento speciale delle aliquote di pronto intervento del radiomobile e dei militari del gruppo carabinieri di Castello di Cisterna. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere era stata emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Arrestato latitante: si nascondeva da quattro anni dopo un tentato omicidio Articoli correlati Latitante arrestato a Sassari dopo tentato omicidio, si era costituito dopo giorni di fuga.Un uomo ricercato da oltre un mese è stato arrestato a Sassari dopo essersi presentato spontaneamente ai Carabinieri, ponendo fine a una caccia che... Uccide la fidanzata in Perù e si rende latitante a Roma, 20enne arrestato per omicidio dopo tre anniUn giovane cittadino peruviano ricercato a livello internazionale è stato arrestato per omicidio grazie a una complessa attività investigativa... Una raccolta di contenuti su Arrestato latitante Temi più discussi: Latitante per omicidio si nascondeva a Orzinuovi: arrestato; VIDEO | Si nascondeva a Fiumefreddo di Sicilia dopo la condanna: preso latitante del clan Mazzei; Mafia, arrestato nel catanese un latitante del clan Mazzei: si era reso irreperibile dopo la condanna; Arrestato un latitante del clan Mazzei nel Catanese. Arrestato latitante del clan Mazzei, si nascondeva in una casa a Fiumefreddo di SiciliaCondannato, con sentenza definitiva a 13 anni e 10 mesi per associazione mafiosa, ma irreperibile da inizio gennaio. meridionews.it Falsario casertano era latitante da oltre quattro anni: catturato dai carabinieriSi nascondeva da anni, lontano dai radar della giustizia, ma il cerchio si è chiuso nel pomeriggio di ieri, 23 marzo 2026, quando i carabinieri della stazione ... pupia.tv RICERCATI Si registra in hotel ma scatta l'Alert alloggiati, latitante arrestato dalla polizia La notizia - facebook.com facebook Latitante e senza patente: fermato per un controllo in valle Tanaro e arrestato dalla Finanza x.com