Punta la pistola Glock contro una coppia dopo una lite stradale e si spaccia per carabiniere | arrestato

Un uomo è stato arrestato a Bologna dopo aver puntato una pistola contro una coppia di coniugi durante una lite per una precedenza stradale. Dopo aver urlato e discusso, ha mostrato una pistola Glock e si è spacciato per un carabiniere, creando panico tra i presenti. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo fermo e all’arresto.

Bologna, 9 marzo 2026 – La lite per una precedenza stradale, le urla e poi spunta una pistola puntata addosso a una coppia di coniugi. Terrore domenica mattina in zona ospedale Maggiore e più precisamente in viale Pertini, ossia la parte finale dell'asse attrezzato che va verso Casalecchio e Zola. Trovato cadavere in un cantiere, gli operai danno l'allarme La lite stradale e la pistola puntata addosso. Marito e moglie sono rimasti atterriti alla vista della pistola che gli è stata puntata contro, per fortuna non è stato esploso nessun colpo. Appena l'uomo che li aveva minacciati si è allontanato hanno dato l'allarme al 112 spiegando cosa era appena successo.