Si mette in guardia come un pugile durante il controllo e cerca di colpire i carabinieri

Nel pomeriggio di lunedì, nei pressi di una frazione di Oppeano, un uomo coinvolto in una lite è stato segnalato alla centrale operativa di Legnago. Durante un controllo da parte dei carabinieri, l’uomo si è messo in posizione di guardia come un pugile e ha tentato di colpirli. Alla fine, è stato arrestato e portato via, dopo aver cercato di reagire al controllo.

Come un pugile, avrebbe sfidato i carabinieri durante in controllo e alla fine è finito in manette. Il tutto ha avuto luogo nel pomeriggio di lunedì nei pressi di una frazione di Oppeano, dove una segnalazione giunta alla centrale operativa di Legnago indicava essere in corso una lite tra un uomo.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Nervoso durante il controllo, i carabinieri lo trovano con 332 grammi di cocainaNel pomeriggio di ieri, i carabinieri della sezione radiomobile di Latina hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino romeno di 27... Aggredisce i carabinieri durante un controllo: arrestatoLucca, 13 aprile 2026 - Momenti di tensione nel fine settimana a Fornaci di Barga, dove una lite in strada è finita con l’arresto di un uomo dopo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: I post social in cui il Papa mette in guardia dai rischi dall'AI sono quasi sicuramente scritti dall'AI; TikTok è l’inferno, crea cervelli di serie B: Pellai mette in guardia i giovani sui rischi del social. Ma sul caso Cina il dibattito è più complesso; Il Papa mette in guardia dai ladri di gioia; L'amministratore delegato della Deutsche Börse mette in guardia contro le contrattazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, mentre Wall Street si prepara a questa novità. Niscemi, il procuratore di Gela mette in guardia: Si potrebbero verificare problemi di ordine pubblico. Il video della devastazione dal droneNiscemi (Caltanissetta), 27 gennaio 2026 - Cosa è stato fatto a Niscemi in questi 30 anni?, hanno chiesto tanti residenti del paese in provincia di Caltanissetta che si ritrovano però senza una casa ... quotidiano.net Friedrich Merz mette in guardia gli Stati Uniti: «Un’intera nazione viene umiliata dalla leadership iraniana»Secondo il cancelliere tedesco Friedrich Merz, gli Stati Uniti starebbero facendo di tutto per ... msn.com L’aumento della frequenza e dell’intensità degli attacchi mette in grossa difficoltà Gustavo Petro, che da quando è stato eletto ha fatto della «pacificazione» della Colombia uno degli obiettivi più importanti del suo governo - facebook.com facebook Chi vive contro le regole si mette automaticamente fuori dalla comunità. Senza se e senza ma. x.com