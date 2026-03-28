Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della sezione radiomobile di Latina hanno arrestato un cittadino romeno di 27 anni residente nel capoluogo pontino. Durante un controllo, l’uomo si è mostrato nervoso e i militari gli hanno trovato addosso 332 grammi di cocaina.

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della sezione radiomobile di Latina hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino romeno di 27 anni, residente nel capoluogo pontino. L’uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di oggetti atti ad offendere. L’intervento è scaturito nell’ambito di un servizio di controllo alla circolazione stradale. Durante il fermo, i militari hanno notato un atteggiamento particolarmente nervoso da parte del conducente, circostanza che ha portato a un’immediata perquisizione personale e del veicolo. L’ispezione ha consentito di rinvenire tre involucri termosaldati contenenti complessivamente circa 332 grammi di cocaina: due erano nascosti addosso all’indagato, mentre il terzo era occultato sotto il sedile dell’auto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Nervoso durante il controllo, i carabinieri lo trovano con 332 grammi di cocaina

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