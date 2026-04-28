Il commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo ha commentato che l'Italia è un Paese per vecchi, aggiungendo che in Serie A non avrebbe spazio un giocatore proveniente da Yamal. La dichiarazione ha suscitato reazioni nel mondo dello sport e tra gli appassionati, ma non sono state fornite motivazioni dettagliate o dati specifici a supporto di queste affermazioni. La questione riguarda le dinamiche di età e spazio nelle competizioni di alto livello.

La cosa è nota da tempo: la Serie A non è un campionato per giovani. Qualche giorno fa Julio Velasco ha dichiarato che secondo lui Lamine Yamal, arrivato a 100 partite di Liga prima di spegnere 19 candeline, da noi non giocherebbe. Il suo compagno e coetaneo Pau Cubarsí, sono entrambi del 2007, i 19 anni li ha compiuti a gennaio ed è già a 82 presenze in campionato. Col Barça che sta per vincere la sua seconda Liga di fila. Quella di Velasco può sembrare una provocazione, ma non è così: la scarsa attenzione del nostro campionato per i giovani è provata. Domenica pomeriggio si sono intrecciate due storie tra Firenze e Dortmund. In...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sì, l'Italia è un Paese per vecchi: perché Yamal in Serie A non giocherebbe

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