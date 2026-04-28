Si impossessa del ciclomotore di un ragazzino e sul tetto di casa minaccia il suicidio | arrestato

Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver rapinato un ciclomotore a un ragazzino e successivamente si è salito sul tetto di un edificio, minacciando di suicidarsi. Le forze dell'ordine sono intervenute per bloccare l’uomo, che ha opposto resistenza e ha causato alcune lesioni a un agente durante l’arresto. L’uomo è stato fermato in flagranza di reato con l’accusa di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. È per queste ipotesi di reato che i carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, un 42enne di Casteltermini. L’uomo - stando alle accuse formulate a suo carico - avrebbe aggredito un minorenne in via Caduti delle Miniere.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Napoli, si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere: arrestato 23enneIntervento dei carabinieri in vico Conte di Mola, a Napoli, dopo la segnalazione di un’aggressione a una ragazza. Aggredisce la compagna, s’impossessa dell’auto e si schianta: arrestato albaneseL’aggressione nei confronti della compagna, poi la fuga in auto e l’inseguimento con i carabinieri.