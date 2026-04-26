A Napoli, i carabinieri sono intervenuti in un’abitazione in vico Conte di Mola dopo aver ricevuto una segnalazione di un’aggressione a una donna. All’arrivo, un uomo di 23 anni si era barricata all’interno, minacciando di farsi esplodere. Le forze dell’ordine hanno circondato l’edificio e hanno arrestato il giovane. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo alle condizioni della donna coinvolta.

Intervento dei carabinieri in vico Conte di Mola, a Napoli, dopo la segnalazione di un’aggressione a una ragazza. Evacuata l’area, il giovane fermato dopo una lunga trattativa. La situazione ha reso necessario l’immediato sgombero dell’area circostante, per garantire la sicurezza dei residenti. È quindi iniziata una lunga trattativa tra il giovane e i carabinieri, che sono riusciti a riportare la calma e convincerlo ad aprire la porta. Una volta entrati nell’abitazione, i militari hanno bloccato il 23enne senza che si registrassero feriti. Il giovane, incensurato, è stato arrestato con le accuse di resistenza e minaccia aggravata ed è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere: arrestato 23enne

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